Deux députées françaises s’invitent chez des fonds d’investissement à Paris

Les parlementaires ont déjà auditionné les dirigeants de ces fonds, dans le cadre d’une commission d’enquête sur la « prédation des capacités productives par les fonds spéculatifs », qui doit rendre ses conclusions à l’été. Mais en se rendant dans leurs locaux parisiens, Mme Trouvé entend mettre en exergue l’influence de ces fonds dans l’économie française, des « prédateurs » qu’elle accuse de « piller les entreprises » qui passent sous leur contrôle pour assurer aux institutions ou particuliers qui leur confient leur argent des rendements à deux chiffres.

« Vous ne pouvez pas sortir un rendement à 15 ou 20% sans faire du mal », estime la parlementaire, s’appuyant notamment sur des témoignages de salariés. Les fonds sont accusés de faire « pression » pour maximiser les remontées d’argent, au détriment parfois de la santé des entreprises. « Ces 15% servis aux grandes fortunes se font sur la valeur créée par les travailleurs », accuse la parlementaire à la sortie des locaux d’un des fonds visités, où les médias présents n’ont pas été autorisés à entrer. Les parlementaires ont en revanche pu accéder à l’ensemble des bureaux qu’elles souhaitaient visiter, après quelques recherches pour trouver le bon étage ou le bon interphone.