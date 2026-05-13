,

Deux députées françaises s’invitent chez des fonds d’investissement à Paris

Plateforme industrielle de Forvia, à Allenjoie.
Le fonds de pension Apollo, qui a récemment racheter la division aménagements intérieure de Forvia, a été visité. | ©Le Trois – Thibault Quartier

La rapporteure de la commission d'enquête sur l'influence des fonds d'investissement sur l'industrie française Aurélie Trouvé, et une autre députée se sont rendues lundi dans les locaux de plusieurs de ces acteurs financiers qu'elles accusent de s'accaparer "la valeur créée par les travailleurs".

(AFP)

Le fonds allemand de retournement Mutares (lire notre article), aux méthodes souvent contestées par les organisations syndicales, le géant américain Apollo, le Français coté en Bourse Tikehau… Les deux députées La France Insoumise (LFI, gauche radicale), accompagnées de collaborateurs parlementaires et de journalistes dont l’AFP, ont visité plusieurs institutions financières dans les beaux quartiers parisiens.

Aurélie Trouvé accuse ces fonds de pension de « piller les entreprises »

Les parlementaires ont déjà auditionné les dirigeants de ces fonds, dans le cadre d’une commission d’enquête sur la « prédation des capacités productives par les fonds spéculatifs », qui doit rendre ses conclusions à l’été. Mais en se rendant dans leurs locaux parisiens, Mme Trouvé entend mettre en exergue l’influence de ces fonds dans l’économie française, des « prédateurs » qu’elle accuse de « piller les entreprises » qui passent sous leur contrôle pour assurer aux institutions ou particuliers qui leur confient leur argent des rendements à deux chiffres. 

« Vous ne pouvez pas sortir un rendement à 15 ou 20% sans faire du mal », estime la parlementaire, s’appuyant notamment sur des témoignages de salariés. Les fonds sont accusés de faire « pression » pour maximiser les remontées d’argent, au détriment parfois de la santé des entreprises. « Ces 15% servis aux grandes fortunes se font sur la valeur créée par les travailleurs », accuse la parlementaire à la sortie des locaux d’un des fonds visités, où les médias présents n’ont pas été autorisés à entrer. Les parlementaires ont en revanche pu accéder à l’ensemble des bureaux qu’elles souhaitaient visiter, après quelques recherches pour trouver le bon étage ou le bon interphone.

Les locaux parisiens d'Apollo et EQT visités

Seule exception, les locaux parisiens du géant américain Apollo, qui a récemment acquis une partie des activités de l’équipementier automobile Forvia (lire notre article), ou le club de foot espagnol de l’Atletico Madrid. « Il n’y a personne, ils ne viennent qu’une fois par mois, ils sont plutôt au Luxembourg ou en Suisse », explique la réceptionniste aux parlementaires.

Dans les locaux parisiens du fonds suédois EQT, candidat malheureux en janvier au rachat d’antennes appartenant à Eutelsat, elles ont pu échanger avec un dirigeant qui leur a dit croire en la « transparence », mais a regretté les réactions véhémentes à son encontre sur les réseaux sociaux après son audition par la commission d’enquête.

Nos derniers articles

Les détritus sont regroupés dans des bennes selon leur matière. | © Le Trois - J. B.

Arc jurassien : de plus en plus d’emplois dans l’économie circulaire

L’Insee a publié une étude sur l'économie circulaire au sein de l’Arc jurassien franco-suisse. Une filière qui marque son importance au vu de l'augmentation de 5,2 % des emplois en onze ans.
,
Manutention de la motrice du TGV M, dans l'atelier d'assemblage de l'usine Alstom de Belfort.

Alstom espère améliorer sa marge érodée par ses retards de livraison

Porté par la demande mondiale de rames de train et de métro, Alstom a doublé son résultat net annuel et accru son chiffre d'affaires mais sa marge a reculé à 6,1%, rognée par ses "difficultés d'exécution" qui ont entraîné des retards de livraison.
,
Le peuple du FC Sochaux-Montbéliard, au stade Bonal.

Quand le FC Sochaux joue un match décisif lors de la dernière journée

« Une finale de coupe. » C'est l'un des poncifs du football pour définir un match décisif en championnat. Le terme est parfois galvaudé, mais quand on a la riche histoire du FC Sochaux-Montbéliard, de tels matches se sont présentés. Tour d'horizon, non-exhaustif, des scénarios à suspense de dernières journées de championnat haletantes… comme l'est celle de ce vendredi 15 mai.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

88 Appartements6 Immeubles57 Maisons8 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC