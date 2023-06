Delle : Isola Composite poursuit son redressement

Lors de la reprise, l’entreprise comptait 41 salariés. Aujourd’hui, il y en a 63, auxquels s’ajoutent un volant d’une quinzaine d’intérimaires. En termes de santé financière, « on a bien remonté », apprécie Cécile Allemann, qui évoque une croissance à deux chiffres. Elle est rassurée également par des marchés porteurs. Chaque année, l’entreprise comptabilise entre 200 et 230 clients, ce qui permet d’avoir un « chiffre d’affaires bien réparti ». Le secteur de l’énergie et celui de l’électronique sont particulièrement « porteurs » et « dynamiques », constate-t-elle.

L’entreprise est par ailleurs engagée, avec la communauté de commune Sud Territoire, dans un projet de requalification de la friche industrielle dans laquelle elle est insérée, au bord de l’Allaine. Des travaux de remise en ordre du site et de l’outil de production sont aussi programmés dans ce projet ; il est aujourd’hui réparti dans plusieurs bâtiments, dispatché sur un site industriel qui a 102 ans et qui s’étend sur 32 000 m2.