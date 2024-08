Comment se portent les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté cet été ?

L’activité est en forte hausse en juillet. Les carnets sont jugés bien garnis. L’activité a été de très bonne facture sur le mois, portée à la fois par le gros œuvre et le second œuvre et notamment par des chantiers de rénovation. « Le marché des maisons individuelles et celui des autres bâtiments restent cependant atones », nuance l’étude.

Malgré cette hausse du mois de juillet, l’activité est en retrait en se fondant sur tout le deuxième trimestre. Les carnets de commandes se réduisent et les prix sont en baisse sous l’effet de la raréfaction des appels d’offre. L’une des raisons : les conditions météorologiques ont fortement perturbé l’activité du secteur. Résultat, les prix s’orientent à la baisse en raison du peu d’appels d’offre et d’une concurrence plus exacerbée.L’activité devrait être en baisse en août, compte tenu des congés d’été mais les perspectives s’annoncent plus favorables pour le troisième trimestre.

Quant aux recrutements, quelques uns sont opérés malgré les difficultés à trouver du personnel dans le secteur.