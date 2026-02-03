Collèges et lycées du Territoire de Belfort : les syndicats dénoncent la baisse des dotations horaires

Dans un communiqué publié ce mardi 3 février, le syndicat national des enseignements du second degré (SNES-FSU), premier syndicat des collèges et lycées généraux et technologiques ainsi que le syndicat national de l’éducation physique (SNEP-FSU), syndicat majoritaire des enseignants d’EPS dénoncent la suppression de dotation horaire (lire notre article). « Les collèges et les lycées, laissés pour compte du budget 2026 », débute la lettre.

Le lundi 2 février, le comité social d’administration spécial départemental (CSA-SD) du Territoire de Belfort a pris place. L’objectif ? Étudier les dotations budgétaires des collèges du département pour la rentrée 2026. Les décisions n’ont pas satisfait les syndicats. 15 postes équivalents temps plein vont être supprimés dans les collèges et 13 dans les lycées généraux et technologiques. Qu’est-ce que cela signifie ? « Ça se compte en heures. C’est 283 heures qui manquent dans les dotations des collèges du territoire de Belfort », explique Boris Benabid, membre de la FSU.