Belfort : on dénonce des dotations plus favorables aux lycées privés

« Si on donne plus au privé, on donne moins au public », s’indigne Benoît Guyon, professeur de sciences économiques et sociales (SES) au lycée Courbet, à Belfort, représentant du syndicat d’enseignant Snes-FSU. Il rebondit sur une enquête de France Info, en collaboration avec Compléments d’enquête, dévoilant des inégalités de financements entre établissements privés et publics ; en jeu, la dotation horaire globale (DHG), qui entraine « de meilleurs conditions d’enseignement que le public », indique France info. « C’est un système très contestable », poursuit le représentant syndical.

« Cela fait plusieurs années que nous demandons une transparence sur ces chiffres », regrette Benoit Guyon. L’enquête nationale permet de confirmer leurs inquiétudes. Il y a bien un écart de dotation horaires par élève entre lycées privés et publics. « Quand on travaille les dotations avec le rectorat, on a une sorte de progressivité, selon les publics », explique-t-il. Elle disparaît quand on observe les données dévoilées par France Info.

« [Le lycée] Sainte-Marie est mieux financé que [les lycées] Courbet et Condorcet, avec également un avantage de 3 élèves de moins par heure de cours en moyenne », écrit-il dans une analyse publiée sur le site Internet du syndicat, qui s’oppose à ce système. « Les classes du lycée Sainte-Marie accueillent [pourtant] les élèves parmi les plus favorisés de la région (indice de positionnement social à 140, quand la moyenne est de 100) et un public moins hétérogène, observe Benoît Guyon, avant de poursuivre : Pour Notre-Dame-des-Anges, l’origine sociale des élèves est comparable aux lycées Courbet et Condorcet (IPS autour de 110), même si ces deux lycées publics ont des classes plus hétérogènes. À l’inverse, le lycée Follereau (voie GT) doit composer avec un public moins favorisé socialement (IPS autour de 100). » D’estimer : « Normalement, on donne plus d’heures à ceux qui en ont plus besoin. Là, on fait le contraire. »