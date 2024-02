Belfort : une collection de guides pour percer les secrets des métiers en tension

Le guide se divise en trois parties. La première est consacrée au récit de trois immersions qu’ont effectuées ces deux entrepreneuses. Un technicien fluides à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, un plombier chauffagiste éco-artisan reconnu garant de l’environnement (RGE) et le co-gérant d’une société à responsabilité limitée (SàRL) se sont prêtés au jeu.

La deuxième partie, « boîte à outils », se consacre à partager les lieux de formation et les dispositifs accessibles pour tous. Ce guide s’adresse à ceux qui sortent du collège, du lycée et aux actifs en reconversion. « La solution c’est la formation, assure Hélène Henry-Fohr. Tout est possible, tout existe dans le territoire pour réussir. »

La dernière rubrique, « éclairage », vient conclure le guide de 80 pages. Celle-ci permet de raconter l’évolution de ce secteur au cours du temps, de montrer comment le métier évolue face aux enjeux climatiques et fait un zoom sur la place des femmes dans ce secteur. Dans ce métier très masculinisé, Hélène Henry-Fohr assure que « c’est très important la mixité ».

Un atelier de 2 heures 30, à réaliser en groupe, est intégré au guide pour faire découvrir le métier autrement. Cette activité est accessible aux entreprises et aux élèves à partir de la 4e. La collection est proposée au niveau national mais l’autrice raconte qu’elle « met le doigt sur les structures locales ».

Les livrets seront vendus aux organismes de formation, aux lycées, collèges ou encore au centre d’information et d’orientation (CIO). Il sera également possible aux particuliers de le commander sur internet (lien ici). Le prix de l’exemplaire à l’unité est de 10 euros. Les souscriptions permettront de financer la publication. Ce guide sera lancé le 16 mai, à la cité des métiers de Belfort. « Je ne veux pas que ce soit un forum des métiers traditionnels », explique Hélène Henry-Fohr. D’ajouter : « Je veux que ce soit festif. »