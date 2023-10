Belfort : MS-Innov lève 8 millions d’euros pour déployer son cobot Morfose

La société annonce avoir levé 8 millions d’euros. MS-Innov fait entrer à son capital la Banque des Territoires, pour le compte de l’État, dans le cadre de France 2030, dont elle est lauréate (lire notre article), UI Investissement et le Crédit agricole de Franche-Comté, via Carvest. « Cette levée de fonds va permettre à MS-Innov d’accélérer le développement commercial de son produit », indique l’entreprise dans un communiqué de presse. Cette étape capitalistique lui permet de lancer officiellement la commercialisation de Morfose pour fin 2023. Dans ce projet, France 2030 a fléché 2,8 millions d’euros, dans le cadre du programme « Soutien à l’offre de solutions pour l’Industrie du futur ».

« Le savoir-faire et l’expérience de l’équipe dans l’ingénierie industrielle leur ont permis de développer la solution cobotique la plus simple et efficace du marché, rendant accessible les gains de productivité promis par l’industrie 4.0 aux PME industrielles », salue Guillaume Blanchet, directeur d’investissements chez UI Investissement, qui apprécie soutenir un fabricant et fournisseur ambitieux pour l’industrie française. Gabriel Giabicani, directeur adjoint de l’investissement, en charge de l’innovation et des opérations à la Banque des Territoires, pointe la capacité de cette innovation à réduire les « troubles musculosquelettiques dans les activités industrielles ». Un enjeu de taille en termes de « santé du travail », convient Pierre Monnin, chargé d’investissement chez Carvest.

MS-Innov envisage de renforcer ses équipes pour accompagner cette commercialisation. Le produit sera proposé à des intégrateurs et à des PME industrielles (usineurs, assembleurs, fabricants), produisant en petite, moyenne et grande série, pour tout type de secteurs : aéronautique, métallurgie, horlogerie, automobile. « MS-Innov allie l’innovation à l’expérience pour proposer une gamme de robots industriels prometteuse », salue Bruno Bonnell, secrétaire général de l’investissement, cité dans le communiqué de presse de MS-Innov.