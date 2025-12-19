Belfort : La start-up de l’énergie Neext lève 1,8 million d’euros

La start-up Neext Engineering cherche à améliorer le rendement des centrales d'énergie. | ©Le Trois – illustration
La start-up Neext Engineering cherche à améliorer le rendement des centrales d'énergie. | ©Le Trois – illustration

La start-up Neext vient de réussir une levée de fonds d’1,8 million d’euros, déclenchant le versement d’une somme similaire de financement public. La société vise à accroître le rendement et la durabilité des centrales d’énergie, en s’appuyant notamment sur une technologie, les fluides réactifs.

C’est une nouvelle page qui s’écrit pour cette start-up née en 2022. Neext Engineering, qui devient tout simplement Neext (lire par ailleurs), a été fondée par des ingénieurs experts de l’énergie de puissance. Elle est aussi née dans un contexte : celui de vouloir maintenir à Belfort des compétences et des savoir-faire autour de l’intégration de centrales électriques, alors que la Cité du Lion venait de subir des plans sociaux dans plusieurs entités de General Electric.

La start-up vient de réussir une levée de fonds d’1,8 millions d’euros auprès de plusieurs acteurs de l’énergie : le groupe Fives, le groupe Vulcain Engineering, le groupe Dehon (via sa filiale Inventec Performance Chemicals), ainsi qu’un acteur clé du transfert de technologie de la recherche publique, la SATT Sayens. Ce tour de table « réunit trois groupes industriels majeurs, fortement implantés en France et reconnus à l’international pour leur savoir-faire dans le domaine de l’énergie et de la décarbonation », apprécie Neext dans son communiqué de presse. La start-up change de dimension. Et va concrétiser son idée. 

Le groupe Fives est présent dans 25 pays, compte 9 200 collaborateurs et a enregistré en 2024 un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros. Ce concepteur de solutions industriels estime que la technologie de Neext « ouvre une voie concrète pour rendre la récupération de chaleur fatale non seulement techniquement performante, mais aussi économiquement viable », constate Sébastien Devroe, directeur innovation du groupe Fives, cité dans le communiqué de presse. Vulcain est un groupe d’ingénierie, habitué à porter des projets énergétiques complexes, notamment dans le secteur nucléaire. Cet investissement correspond à une volonté « d’être au plus près des industriels et des ingénieurs qui conçoivent les nouvelles technologies autour du nucléaire et du renouvelable », défend Stanislas Brachet, directeur technique de Vulcain Engineering, présent dans 20 pays et employant près de 6 400 personnes. Son chiffre d’affaires s’élève à 680 millions d’euros. De son côté, Inventec Performance Chemicals, du groupe Dehon, veut « s’ouvrir à de nouveaux marchés » grâce à cette technologie des fluides réactifs, « en s’appuyant sur son savoir-faire reconnu dans le développement de produits de chimie de spécialité », note Christophe Dehon, Directeur R&D et Vice-Président d’Inventec Performance Chemicals.

Des fonds publics déclenchés pour Neext

« L’entrée de ces trois groupes industriels et de la SATT Sayens au capital de NEEXT est une étape décisive, se réjouit Jean Maillard, le président de Neext. Elle valide le caractère révolutionnaire de notre innovation et la capacité des expertises de Belfort à porter des solutions énergétiques performantes concrètement engagées dans la décarbonation de notre société. »

Cette levée de fonds d’1,8 million d’euros permet également à Neext de déclencher le versement d’une aide publique, du même montant. En 2024, elle a été lauréate de l’appel à projet « i-démo 3 » (développement d’entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs). L’enveloppe totale fléchée vers Neext s’établira à 7,3 millions d’euros.

Cette levée de fonds va permettre « d’accélérer les phases de validation industrielle et d’industrialisation de la technologie brevetée dite de « fluides réactifs » », explique l’entreprise dans son communiqué de presse. Cette technologie permet d’accroître considérablement les rendements des cycles thermodynamiques. Elle fait l’objet d’un accord exclusif mondial d’utilisation entre Neext et la SATT Sayens (lire notre article), dont la mission est justement de favoriser les transferts de technologie entre les laboratoires de recherche et les entreprises ; la technologie brevetée exploitée par Neext a été portée par le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP), unité mixte de recherche du CNRS et de l’Université de Lorraine. Neext envisage de mettre en service un ban de test en 2026.

L’entreprise compte aujourd’hui quinze collaborateurs.

Neext Engineering devient Neext

Neext Engineering devient tout simplement Neext. “Ce changement symbolise l’ambition de la société d’aller au-delà de l’ingénierie de pointe et sur des marchés plus larges liés à la performance énergétique, grâce à ses trois pôles d’activité : sciences appliquées, modélisation numérique et conception de systèmes complexes. » Neext s’ouvre aussi à des marchés plus large que le seul nouveau nucléaire. Elle s’intéresse à la valorisation de chaleur fatale, les pompes à chaleur, les systèmes énergétiques industriels, la géothermie ou le solaire thermodynamique, « couvrant un large spectre de besoins, des petites aux grandes puissances ».

Nos derniers articles

,
Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, Victor Joseph, en Coupe de France contre l'AS Audincourt, le 11 octobre 2025.

FC Sochaux : les infos à connaître avant le déplacement à Béthune en Coupe de France

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte, ce samedi 20 décembre, le Stade Béthunois Football-Club en 32e de Finale de Coupe de France. Les infos à retenir avant ce déplacement dans le Nord.
L'un des deux nouveaux de terrains de foot sera équipé d'une tribune.

Belfort : plus de 8 millions pour créer une « plaine sportive » près du stade Serzian

Deux terrains de football et un demi terrain, un bâtiment de huit vestiaires avec un club-hause, un « pumptrack » et un bloc sanitaire en libre accès : le conseil municipal de Belfort a adopté mercredi soir, 17 décembre, un projet de création de « plaine sportive derrière le stade Serzian. Le groupe « En commun pour Belfort » a refusé de participer au vote, estimant anormal de lancer un projet de ce montant à quelques mois des élections.
Adeline Monneret élève des chèvres de Lorraine à Échavannes. Elle lance un projet d'agroforesterie à Frahier, sur l'une de ses parcelles.

Échavannes : la ferme de la chèvre Grisette se lance dans l’agroforesterie

La ferme de la chèvre Grisette a lancé un projet d’agroforesterie sur l’une de ses parcelles de Frahier. Des centaines d’arbres ont été plantées. Un projet mené en lien avec l’école du village.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC