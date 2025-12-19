Belfort : La start-up de l’énergie Neext lève 1,8 million d’euros

C’est une nouvelle page qui s’écrit pour cette start-up née en 2022. Neext Engineering, qui devient tout simplement Neext (lire par ailleurs), a été fondée par des ingénieurs experts de l’énergie de puissance. Elle est aussi née dans un contexte : celui de vouloir maintenir à Belfort des compétences et des savoir-faire autour de l’intégration de centrales électriques, alors que la Cité du Lion venait de subir des plans sociaux dans plusieurs entités de General Electric.

La start-up vient de réussir une levée de fonds d’1,8 millions d’euros auprès de plusieurs acteurs de l’énergie : le groupe Fives, le groupe Vulcain Engineering, le groupe Dehon (via sa filiale Inventec Performance Chemicals), ainsi qu’un acteur clé du transfert de technologie de la recherche publique, la SATT Sayens. Ce tour de table « réunit trois groupes industriels majeurs, fortement implantés en France et reconnus à l’international pour leur savoir-faire dans le domaine de l’énergie et de la décarbonation », apprécie Neext dans son communiqué de presse. La start-up change de dimension. Et va concrétiser son idée.

Le groupe Fives est présent dans 25 pays, compte 9 200 collaborateurs et a enregistré en 2024 un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros. Ce concepteur de solutions industriels estime que la technologie de Neext « ouvre une voie concrète pour rendre la récupération de chaleur fatale non seulement techniquement performante, mais aussi économiquement viable », constate Sébastien Devroe, directeur innovation du groupe Fives, cité dans le communiqué de presse. Vulcain est un groupe d’ingénierie, habitué à porter des projets énergétiques complexes, notamment dans le secteur nucléaire. Cet investissement correspond à une volonté « d’être au plus près des industriels et des ingénieurs qui conçoivent les nouvelles technologies autour du nucléaire et du renouvelable », défend Stanislas Brachet, directeur technique de Vulcain Engineering, présent dans 20 pays et employant près de 6 400 personnes. Son chiffre d’affaires s’élève à 680 millions d’euros. De son côté, Inventec Performance Chemicals, du groupe Dehon, veut « s’ouvrir à de nouveaux marchés » grâce à cette technologie des fluides réactifs, « en s’appuyant sur son savoir-faire reconnu dans le développement de produits de chimie de spécialité », note Christophe Dehon, Directeur R&D et Vice-Président d’Inventec Performance Chemicals.