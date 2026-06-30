Belfort : la plateforme hydrogène double ses équipements de tests

« Nous augmentons ainsi nos capacités pour tester et valider les concepts développés en recherche et pour mettre les meilleurs moyens techniques à la disposition des industriels du secteur », appuie Marie-Cécile Péra. C’est l’ADN local, ce lien avec le tissu industriel. Car le projet est bien « de disposer de moyens expérimentaux pour accompagner le passage à l’échelle de la filière hydrogène », ajoute-t-elle encore. « La Chine déploie des capacité industrielles à une échelle sans précédents avec des objectifs de dizaines de gigawatts d’électrolyse d’ici 2030. L’Inde vise la production de 5 millions de tonnes d’hydrogène vert par an dès cette même échéance, avec une stratégie offensive pour capter la chaine de valeur », replace Daniel Hissel, professeur des universités en génie électrique, vice-président de l’université Marie-et-Louis Pasteur, en charge de l’innovation. L’Europe doit donc se mobiliser pour répondre à cette course, défend-il. Ces équipements revêtent donc un caractère « stratégique ». Surtout, ils permettant d’assurer une montée en compétences des acteurs, étudiants ou professionnels. « La transition énergétique ne se fera pas sans compétences », insiste Daniel Hissel, qui rappelle l’implantation de l’école de l’hydrogène.

« C’est un équipement d’exception unique en France », salue Hugues Daussy, président de l’université Marie-et-Louis Pasteur. Qui ajoute : « L’hydrogène est un enjeu majeur pour développer l’économie et l’industrie de notre territoire. » L’hydrogène-énergie aura son rôle à jouer dans la décarbonation, pour limiter notre recours « aux énergies fossiles », complète Jean-Marie Wendling, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort. « Il est l’élément le plus léger de l’air, mais il porte un poids considérable ici », conclut Hugues Daussy pour souligner la singularité du FC Lab.