Daniel Hissel : « Les entreprises trouvent à proximité l’ensemble des compétences pour innover »

On trouve des pôles universitaires d’innovation (PUI) dans l’ensemble du territoire français. Ce sont des lieux où l’innovation doit se créer. Pour ce faire, le ministère a souhaité regrouper l’ensemble des acteurs de l’innovation d’un territoire. Cela commence par les universités, les écoles d’ingénieurs, mais aussi les organismes de recherche comme le CNRS, l’Inserm, dans le domaine de la santé, ou encore l’INRAE dans le domaine agronomique. On y trouve également les collectivités territoriales, les incubateurs, les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) et les pôles de compétitivité. L’idée est de créer les conditions d’émergence de nouveaux projets entre les acteurs de l’innovation académiques et le milieu socio-économique : les industriels, les associations.