Belfort : la décision sur l’avenir des Galeries Lafayette renvoyée au 21 février

Michel Ohayon a racheté de nombreuses enseignes de textile ces dernières années, dont Camaïeu, liquidée en septembre 2022. L’homme d’affaires, en proie à de grosses difficultés financières, a dû céder ensuite Go Sport et Gap France. La Financière immobilière bordelaise, holding de Michel Ohayon, est également placée en redressement judiciaire depuis un an et le tribunal devait également prolonger exceptionnellement de six mois mercredi sa période d’observation, selon des avocats de créanciers de la FIB ou de ses filiales. Les Galeries Lafayette exploitent en propre 19 magasins en France dont l’historique du boulevard Haussmann à Paris ; outre les 26 de Michel Ohayon, 13 autres sont exploités par la Société des Grands Magasins ou des entrepreneurs locaux.