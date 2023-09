Belfort : la chambre de commerce et d’industrie victime d’une cyberattaque

« La question n’est pas de savoir si on subira une cyberattaque, mais quand. » En quelques mots, Christian Arbez, directeur général de la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort, replace les enjeux de la protection des données, à l’ère numérique.

« Notre page Facebook a été piratée dans la nuit de mercredi à jeudi », raconte le directeur général. « Nous n’avons plus accès à notre page », poursuit-il. Le mot de passe a été changé. La CCI cible une manœuvre chinoise. Des posts invitent à des rencontres rapides avec de jeunes femmes. La chambre consulaire a démarché l’entreprise Meta, qui administre Facebook, pour prouver que la page lui appartient. Mais avant de pouvoir reprendre le contrôle, cela peut demander quelques semaines. « Les procédures prennent du temps », convient Christian Arbez. Et l’attaque peut « ennuyer la communication, la notoriété ou encore avoir des conséquences sur le chiffre d’affaires », met-il en garde.

Cela implique donc d’anticiper une telle attaque. Aujourd’hui, la CCI ne peut plus communiquer par ce canal. Mais demain, cela peut être un commerçant qui ne peut plus vendre ; l’attente avant le retour à la normale pourrait fragiliser l’activité. En attendant la remise en ligne de la page « officielle », la CCI a créé une nouvelle page pour continuer de communiquer.

« Cela peut tous nous arriver, interpelle Christian Arbez. Et si on ne se prépare pas, ce sera plus costaud. » À l’ère numérique, « personne n’est à l’abri des visiteurs indésirables », prévient la CCI. « La sécurité en ligne est un sujet sérieux, même pour ceux d’entre nous qui ne sont pas des experts en cyberdéfense », appuie-t-elle. Elle invite à la vigilance. Le directeur général rappelle aussi que la CCI dispose de compétences pour accompagner les entreprises sur ce dossier ; un conseiller cybersécurité travaille à la CCI et peut intervenir auprès des entreprises. Celui-ci peut mener des diagnostics et proposer des ateliers. La CCI organise aussi chaque année un congrès sur la cybersécurité.