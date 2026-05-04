Belfort : à quoi va ressembler le nouveau faubourg de France ?

7, 257 millions d’euros hors taxe, c’est ce qu’a prévu la Ville de Belfort pour la rénovation du faubourg de France. Lors du conseil municipal du jeudi 30 avril, Damien Meslot, maire de Belfort, a annoncé ce projet. L’objectif ? Dynamiser cette artère commerçante de la cité du Lion. La rénovation du bâtiment des Nouvelles Galeries est également prévue dans le programme, avec notamment un casino (lire notre article). Les travaux devraient s’étaler entre 2028 et fin 2029.
Trois zones de réaménagées
« Sa configuration n’est plus adaptée aux usages actuels », souligne Jean-Marie Herzog, adjoint à l’urbanisme, à la voirie et aux travaux. Cette réfection s’étalera entre la rue des Capucins jusqu’à la place Corbis en incluant la rue Proudhon, la place de la Commune et la rue Vallès.
Trois zones sont au cœur de ses aménagements. Le parvis des Nouvelles Galeries sera réinventé dans le cadre de la réfection du bâtiment. La fontaine De Rougemont située à l’intersection avec la rue Proudhon, sera également réaménagée. Troisième zone : l’entrée de la place Corbis. Elle va être végétalisée. Des mobiliers urbains sont prévus le long du faubourg.
Dans cette même lignée, le projet prévoit la création d’un alignement d’arbres sur une grande partie du faubourg de France afin de « renforcer la trame végétale et créer un parcours de fraîcheur », complète l’adjoint à l’urbanisme. Permettant ainsi la création d’îlots de fraîcheur au cœur de la ville, comme Damien Meslot l’avait évoqué dans son programme des élections municipales. Autre point clé de ce réaménagement : les dalles vont disparaître puisque le sol du faubourg va être repensé. Le revêtement sera entièrement refait afin d’être harmonisé et de rendre plus lisibles les espaces.
Davantage de stationnement et de végétalisation
Tout en approuvant la logique d’aménagement du faubourg, Valérie Preuilh-Choulier, membre du groupe d’opposition Belfort avec vous, souhaite une végétalisation plus présente. « Nous vous rappelons les enjeux du réchauffement climatique, les îlots de fraîcheur sont ou vont devenir un enjeu de nos villes. » Damien Meslot le rappelle, les schémas présentés ne sont que les premières esquisses du projet et que des discussions à ce sujet vont avoir lieu.
Christophe Soustelle, élu d’opposition sous l’étiquette du Rassemblement national, valide lui aussi le projet : « C’est une base intéressante pour revitaliser notre cœur de ville. » Il déclare cependant rester vigilant sur l’accessibilité du faubourg, notamment via les places de stationnement.