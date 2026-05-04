Belfort : à quoi va ressembler le nouveau faubourg de France ?

« Sa configuration n’est plus adaptée aux usages actuels », souligne Jean-Marie Herzog, adjoint à l’urbanisme, à la voirie et aux travaux. Cette réfection s’étalera entre la rue des Capucins jusqu’à la place Corbis en incluant la rue Proudhon, la place de la Commune et la rue Vallès.

Trois zones sont au cœur de ses aménagements. Le parvis des Nouvelles Galeries sera réinventé dans le cadre de la réfection du bâtiment. La fontaine De Rougemont située à l’intersection avec la rue Proudhon, sera également réaménagée. Troisième zone : l’entrée de la place Corbis. Elle va être végétalisée. Des mobiliers urbains sont prévus le long du faubourg.

Dans cette même lignée, le projet prévoit la création d’un alignement d’arbres sur une grande partie du faubourg de France afin de « renforcer la trame végétale et créer un parcours de fraîcheur », complète l’adjoint à l’urbanisme. Permettant ainsi la création d’îlots de fraîcheur au cœur de la ville, comme Damien Meslot l’avait évoqué dans son programme des élections municipales. Autre point clé de ce réaménagement : les dalles vont disparaître puisque le sol du faubourg va être repensé. Le revêtement sera entièrement refait afin d’être harmonisé et de rendre plus lisibles les espaces.