Belfort : 24 ans et déjà à la tête d’une entreprise à 13 millions de chiffre d’affaires

L’entreprise s’est ensuite diversifiée en distribuant, via des contrats d’exclusivité, d’autres dispositifs médicaux : un dispositif venu des Etats-Unis de l’entreprise Koru médical, un diffuseur d’élastomères de la société singapourienne Epic, et, depuis 2025, un dispositif de nutrition artificielle par le sang, du fabriquant marseillais Hoist. Point commun entre ces produits : ils ont pour vocation de faciliter la vie des patients.

C’est sans doute un moteur pour la jeune dirigeante, qui recherche un sens dans son travail, un besoin d’être utile à la société. Sa première envie était d’être vétérinaire. Elle a fait de l’équitation à haut niveau tout en préparant un DUT Tech de Co à Belfort. Elle a ensuite été à Reims pour intégrer une école de commerce. Mais alors qu’elle était en deuxième année, son grand-père a eu des soucis de santé et lui a demandé s’il elle était prête à franchir le pas de la reprise d’entreprise. Elle quitte donc l’école de commerce de Reims et devient cheffe d’entreprise. Elle reprend ses études plus tard et obtient un master de management international à l’Edhec.

Son attrait pour la direction d’une entreprise vient sans doute d’une culture familiale, concède-t-elle. Mais aussi, du moins l’espère-t-elle, d’avoir la faculté de faire évoluer une société dans un sens ou un autre, d’avoir plus facilement de l’influence.

D’ailleurs, elle a d’ores et déjà organisé l’entreprise à sa façon : modernisation du système informatique, réorganisation, avec surtout l’embauche de deux directeurs de service et d’un manager transversal, afin de disposer d’experts dans leurs domaines qui vont l’aider à prendre les bonnes décisions.