Bavans : au cœur des Jardins d’Idées, un chantier d’insertion menacé

Aux Jardins d’Idées, six personnes sont encadrantes.Une personne gère les questions sociales, deux autres l’administratif et trois personnes gèrent le maraichage. Ils portent, avec les salariés, la production de cultures sur l’équivalent de huit terrains de foot, avec cinq hectares de terrain et 800 arrhes de tunnels. Pour que cette l’activité ne coule pas, et que tous les emplois puissent perdurer, plusieurs pistes sont à l’étude : l’augmentation du prix des paniers, la collaboration avec des collectivités et des grandes entreprises pour fournir aux salariés ou encore aux services de restauration collective. Une réflexion est également menée sur une collaboration avec des restaurants pour fournir des légumes bio et locaux. Le besoin immédiat : trouver des partenaires solides pour l’avenir. Et mieux produire, notamment en investissant dans des équipements plus modernes, comme l’expliquait Mehdi Manna, directeur de l’Ensemblier.

Anna Maillard, présidente de l’association, rappelle après de nombreuses remarques en ce sens, que si des fonds publics sont donnés, ils sont fléchés sur l’accompagnement social et non sur le maraîchage. Pourtant, c’est bien cette part qui est en difficultés à ce jour, et là qu’il faut trouver des solutions. Sans ça, la structure disparaîtra. Les emplois avec, s’il n’y a plus d’activité. Une perte impensable, pour des acteurs qui se mobilisent pour mieux faire connaître la structure. Et ainsi, peut-être, mobiliser des acteurs à se tourner vers des partenariats pérennes pour redonner un socle aux Jardins d’Idées.