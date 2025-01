Jardins d’Idées de Bavans : un chantier d’insertion face à l’urgence financière

Les Jardins d’Idées ne sont pas qu’une entreprise maraîchère : ils sont un acteur de l’insertion professionnelle des publics éloignés. Chaque année, des dizaines de personnes y trouvent une opportunité de se reconstruire et de retrouver le chemin de l’emploi. « Nous touchons à des enjeux de santé publique, d’émancipation et de solidarité », rappelle Gérald Daguet, responsable des projets des Jardins. « On donne du travail à ceux qui en sont privés, à ceux qui ont des parcours de vie fracassés », ajoute Anna Maillard. « Se priver de ce maillon serait dramatique. »

« Les Jardins ont besoin de soutien externe et d’investissement », martèle encore Mehdi Manna, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre dernier. « Nous ne cherchons pas des fonds d’urgence », insiste Anna Maillard, « mais des partenariats pour nous assurer une viabilité. » Aujourd’hui, les Jardins d’idée, ce sont environ 400 adhérents, 70 tonnes de légumes par an, et quasi huit hectares de jardins pour produire.