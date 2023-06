Automobiles : Trigo recrute 50 collaborateurs à Sochaux et Mulhouse

Retoucheurs, mécaniciens, électriciens ou encore carrossiers. Une cinquantaine de postes sont ouverts à Sochaux et Mulhouse par Trigo (les postes sont à retrouvez ici), opérateur de contrôle qualité industriel, dans les usines de Stellantis. Dans l’Est de la France, Trigo s’appuie sur 650 collaborateurs. « [Notre croissance] en France est une excellente nouvelle. Elle démontre notre capacité à accompagner nos clients du secteur automobile dans leur transition vers l’électrique et la volonté de renforcer la qualité de leur production », se réjouit Bruno Laporte Many, le directeur général France de ce groupe, présent dans 26 pays et comptabilisant 10 000 salariés.