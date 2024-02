Automobile: Stellantis rattrape ses livraisons en France au mois de janvier

Les hybrides continuent aussi leur progression et représentent plus de 27,5% du marché. Les voitures à essence reculent encore, avec 34,1% du marché (-4%), et le diesel continue de s’effondrer, à 8% du marché (-23%). “Dans ce contexte d’incertitudes et à la suite du durcissement du malus, les acheteurs sont encore nombreux à se rendre dans les concessions”, souligne Marie-Laure Nivot du cabinet AAA Data.