Automobile : malus alourdi et bonus raboté à l’achat de voitures électriques en 2025

Le nouveau barème du malus favorise les véhicules hybrides, dotés d’un petit moteur électrique en plus de leur moteur à essence. Ils polluent un peu moins que les véhicules thermiques, et restent bien moins chers que les électriques. Ces malus ont déjà poussé certaines marques à ne plus proposer que des versions hybrides et électriques de certains de leurs modèles à la vente en France, comme Peugeot avec son SUV Peugeot 3008 fabriqué à Sochaux. De l’autre côté des gammes automobiles, les véhicules les plus polluants seront de plus en plus taxés. Depuis le 1er janvier 2024, le malus pouvait atteindre 60.000 euros à l’achat pour des véhicules émettant plus de 193 grammes. Ce taux maximal sera progressivement abaissé jusqu’à 185 grammes en 2027, et alourdi progressivement de 70.000 à 90.000 euros, selon le projet de budget. De quoi pénaliser des gros modèles Mercedes ou Range Rover, en plus des sportives haut de gamme BMW, Porsche ou Lamborghini déjà taxées.