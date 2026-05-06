Anteuil : début d’année délicat pour l’équipementier automobile Delfingen

L’équipementier automobile Delfingen, dont le siège social est à Anteuil, enregistre un chiffre d’affaires de 97,1 millions d’euros au premier trimestre 2025, en retrait de 6,2 % par rapport à la même période de 2025, à taux de change constant. L’activité automobile du groupe est même en retrait de 8,3 %, toujours à taux de change constant.

Ces données confirment « un ralentissement de la production automobile mondiale », reconnait Gérald Streit, p-dg de Delfingen, cité dans le communiqué de presse. Si l’on retire de l’analyse l’arrêt de l’activité de tubes pour les transferts de fluides (FTT), le chiffre d’affaires ressort en baisse limitée de 1,8%, « traduisant une bonne résistance alors que la production automobile mondiale est en retrait de 3 % », modère Delfingen.

Dans le détail, les données du premier trimestre de Delfingen dévoile d’autres réalités. On observe, par exemple, une dynamique de diversification de Delfingen, dans le marché du secteur industriel, qui enregistre une hausse de 2,2 % par rapport à 2025, à taux de change constant. Il pèse, dorénavant, plus de 22 % du chiffre d’affaires, contre 20,2 % il y a un an, soit une hausse de près de 2 points.