Anteuil : début d’année délicat pour l’équipementier automobile Delfingen

L’équipementier automobile Delfingen, dont le siège social est à Anteuil, enregistre un chiffre d’affaires de 97,1 millions d’euros au premier trimestre 2025, en retrait de 6,2 % par rapport à la même période de 2025, à taux de change constant. L’activité automobile du groupe est même en retrait de 8,3 %, toujours à taux de change constant.
Ces données confirment « un ralentissement de la production automobile mondiale », reconnait Gérald Streit, p-dg de Delfingen, cité dans le communiqué de presse. Si l’on retire de l’analyse l’arrêt de l’activité de tubes pour les transferts de fluides (FTT), le chiffre d’affaires ressort en baisse limitée de 1,8%, « traduisant une bonne résistance alors que la production automobile mondiale est en retrait de 3 % », modère Delfingen.
Dans le détail, les données du premier trimestre de Delfingen dévoile d’autres réalités. On observe, par exemple, une dynamique de diversification de Delfingen, dans le marché du secteur industriel, qui enregistre une hausse de 2,2 % par rapport à 2025, à taux de change constant. Il pèse, dorénavant, plus de 22 % du chiffre d’affaires, contre 20,2 % il y a un an, soit une hausse de près de 2 points.
Dynamique forte en Asie de Delfingen
La dynamique est forte en Asie (+ 8 %, à taux de change constant), alors qu’elle est délicate en Europe (- 7,4 %) et en Amérique (- 9,9 %), les marchés historiques de l’entreprise. La dynamique asiatique est portée par la Chine et l’Inde. « En Chine, la progression de l’activité s’inscrit dans une stratégie de conquête commerciale en dépit d’une intensité concurrentielle accrue notamment sur le textile. Au global, la dynamique commerciale sur cette région permet à l’activité textile du Groupe d’afficher une hausse des volumes de +13% », commente le groupe.
La part de l’Asie dans le chiffre d’affaires a grossi de plus d’un point, sur un an, alors que l’Amérique a reculé de près de trois points. « Ce début d’année confirme les tendances structurantes au cœur de notre transformation, avec un profil désormais plus diversifié, tant sur le plan géographique que sectoriel, et renforce la pertinence de notre approche « local-to-local » », analyse Gérald Streit. Une politique qui vise à être au plus près de ses clients.
Delfingen privilégie la valeur aux volumes
Delfingen n’a pas d’emprises industrielles au Moyen-Orient, limitant son exposition aux soubresauts géopolitiques. Toutefois, « en tant que transformateur de matières plastiques, Delfingen reste attentif à l’évolution des prix du pétrole », indique le groupe.
Delfingen poursuit son plan de restructuration Impulse 2026, qui cherche à améliorer sa marge opérationnelle, une stratégie validée par les résultats 2025 (lire notre article). L’entreprise cherche aussi à continuer de se désendetter. « Dans un environnement qui devrait rester volatil, le Groupe entend maintenir une approche sélective, privilégiant une croissance qualitative, ajoute Delfingen, orientée vers la valeur, en s’appuyant sur ses positions dans les zones en croissance et sur la montée en puissance de ses activités de diversification. »
L’entreprise familiale compte 3 800 collaborateurs ; les dirigeants de l’entreprise détiennent aussi une part importante du capital (lire notre article). Delfingen compte 40 implantations, dans 20 pays différents. Il a supprimé en 2025, 450 emplois dans le monde.