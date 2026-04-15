Alstom rachète les activités hydrogène de Cummins

« Bien que la technologie des batteries ait considérablement progressé, les trains à hydrogène restent une solution importante pour remplacer les trains diesel sur les lignes à longue distance non électrifiées », assure l’industriel. En internalisant cette activité, Alstom veut mieux structurer son développement autour de cette technologie. « L’intégration de ces activités nous apporte les moyens nécessaires pour soutenir la fiabilité, la croissance et la maintenance de notre flotte en circulation, ainsi que pour mener à bien le développement des programmes pour lesquels nous avons obtenu des contrats », justifie Danny Di Perna, vice-président exécutif et directeur des opérations d’Alstom.

Alstom travaille sur trois programmes distincts en termes d’hydrogène : les briques de base avec le développement de composants fondamentaux ; les trains régionaux ; et les locomotives à hydrogène, qu’avait dévoilé Le Trois (lire notre article). Au mois de décembre, l’industriel expliquait : « L’avenir du train à hydrogène dépend d’un engagement coordonné de l’ensemble du secteur. Un soutien public cohérent, des investissements sur le long terme, des partenariats industriels solides et une vision commune de la décarbonation des réseaux ferrés qui ne peuvent pas être électrifiés. »