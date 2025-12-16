Hydrogène : à quoi joue Alstom ?

« C’est un moyen de pression contre l’État. » Au forum Hydrogen Business for climate, à Belfort, le 4 décembre, Philippe Boucly, président de France Hydrogène, a livré son analyse du désengagement supposé d’Alstom dans la technologie hydrogène, comme l’avait dévoilé La Lettre, au mois de novembre.

Cette phrase fait surtout écho à une réunion organisée à l’Élysée avec des cadres de l’industriel, rapportée par plusieurs sources. Cette réunion abordait la décision du gouvernement de suspendre le financement de projets hydrogène développés avec le projet important d’intérêt européen commun (Piiec) Hydrogène. À l’été 2022, 247 millions d’euros avaient été validés à l’adresse d’Alstom, dans le cadre de ce programme nommé Hy2Tech. Les Piiec correspondent à des fonds français, autorisés par l’Europe. Dans le cadre de l’adaptation de sa stratégie hydrogène, l’État a décidé de lever le pied. Et n’envisage donc pas de donner l’ensemble des crédits évoqués.

C’est dans ce contexte qu’Alstom freine ses recherches, informe le constructeur de trains, sollicité sur ce dossier. « Alstom n’a en aucun cas annoncé l’arrêt des trains à hydrogène ! » a-t-il répondu. Mais il confirme que « certains projets de R&D soutenus par le PIIEC ont été mis en pause ». Il pointe du doigt le retrait de l’État, ses incohérences et son inconsistance. « Afin que l’élan dans le domaine de l’hydrogène ferroviaire se poursuive, nous avons besoin d’un soutien durable, estime Alstom. Aucune entreprise, y compris Alstom, ne peut construire seule un écosystème énergétique entièrement nouveau. »