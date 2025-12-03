Nous allons poursuivre sur quatre axes :

• en soutenant la recherche et l’innovation via France 2030 et nos dispositifs régionaux ;

• en accompagnant le déploiement des usages et des démonstrateurs en cours : trains hydrogène, stations régionales de production et distribution pour des flottes captives notamment ;

• par le levier de la formation et des compétences : le projet École de l’hydrogène a été labellisé par France 2030 cette année. Piloté par la Région et d’une durée de cinq ans, il rassemble 17 partenaires publics comme privés. C’est une vraie opportunité pour coordonner nos efforts dans la conception de formations adaptées aux besoins actuels des entreprises et pour anticiper pour les compétences dont le secteur aura besoin demain ;

• nous travaillons aussi à faciliter l’accès au foncier et aux infrastructures pour les projets stratégiques.