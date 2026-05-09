Allenjoie : Gen-hy présente un nouveau banc d’essai pour la technologie hydrogène

Gen-hy dévoile un nouveau banc d’essai des technologies hydrogène, à l’occasion du Salon de l’hydrogène de Rotterdam. « Plus puissant et plus performant, ce nouveau banc optimise l’industrialisation des technologies alcalines, PEM et AEM », dévoile Gen-hy, dans un communiqué de presse.

Cet outil est « un préalable indispensable pour la validation d’un produit avant industrialisation, le banc de test de Gen-Hy permet une analyse complète et précise de la durée de vie des stacks hydrogène (générateurs d’hydrogène) et de leurs composants ». L’outil avait aussi été présenté à Hyvolution (lire notre article), au mois de janvier. Là, les visiteurs pour bénéficier d’une présentation, en action, de l’équipement.