Allenjoie : Gen-hy présente un nouveau banc d’essai pour la technologie hydrogène

Gen-hy dévoile un nouveau banc d’essai des technologies hydrogène, à l’occasion du Salon de l’hydrogène de Rotterdam. « Plus puissant et plus performant, ce nouveau banc optimise l’industrialisation des technologies alcalines, PEM et AEM », dévoile Gen-hy, dans un communiqué de presse.
Cet outil est « un préalable indispensable pour la validation d’un produit avant industrialisation, le banc de test de Gen-Hy permet une analyse complète et précise de la durée de vie des stacks hydrogène (générateurs d’hydrogène) et de leurs composants ». L’outil avait aussi été présenté à Hyvolution (lire notre article), au mois de janvier. Là, les visiteurs pour bénéficier d’une présentation, en action, de l’équipement.
Gen-hy veut accélérer le déploiement de l'hydrogène
Ce banc de tests répond à plusieurs enjeux :
- Sécurisation : instrumentation enrichie avec monitoring en temps réel via l’interface et le logiciel ;
- Maintenabilité et Durabilité : utilisation de matériaux renforcés pour une exploitation intensive ;
- Ergonomie optimisée : design revu pour faciliter l’accessibilité et l’exploitation ;
- Standardisation : intégration de composants standards pour simplifier l’entretien et réduire les coûts.
« Afin d’accélérer le déploiement de l’hydrogène, Gen-Hy lève les freins à l’investissement en proposant ses bancs de test à la vente comme à la location », indique, par ailleurs, l’entreprise. « Cette flexibilité unique permet aux laboratoires, centres d’essai, universités et industriels d’accéder à une technologie de pointe parfaitement adaptée à l’échelle de leurs projets », note Gen-hy.