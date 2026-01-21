Hydrogène : Gen Hy sort une nouvelle génération de bancs de test

Gen Hy, start up française du secteur de l’hydrogène est implantée à Allenjoie (Doubs). Elle va présenter au salon Hyvolution Paris (*), sa nouvelle génération de bancs de tests industriels. « Préalable indispensable pour la validation d’un produit avant industrialisation, cette innovation permet une analyse complète et précise de la durée de vie des stacks hydrogène (générateurs d’hydrogène) et de leurs composants », indique Gen Hy dans un communiqué. « Plus puissant, plus performant et disponible à la location, ce nouveau banc de durée de vie optimise l’industrialisation des technologies alcalines, PEM et AEM ».

Gen Hy annonce une « nouvelle version [qui ] répond aux cahiers des charges les plus exigeants de la filière :

Sécurisation : instrumentation enrichie avec monitoring en temps réel via l’interface et le logiciel

Maintenabilité et Durabilité : utilisation de matériaux renforcés pour une exploitation intensive

Ergonomie optimisée : design revu pour faciliter l’accessibilité et l’exploitation

Standardisation : intégration de composants standards pour simplifier l’entretien et réduire les coûts.

Ces bancs de test sont proposés à la vente comme à la location et se propose d’accompagner ses clients de l’installation à la formation des équipes.

(*) Au parc des expositions de la Porte de Versailles du 27 au 29 janvier 2026.