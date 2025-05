ADN Talents, un outil pour fidéliser vos recrutements

ADN Talents accompagne également des conjointes de militaires des régiments belfortains. Et le dispositif est étendu aux professionnels de santé, grâce au soutien de l’agence régionale de santé (ARS). Le dispositif peut les accompagner dans la recherche de locaux, dans la présentation des territoires où ils peuvent s’installer et leur indiquer les aides qui existent lorsqu’ils demandent à s’installer quelque part. Il peut aussi les mettre en lien avec les collectivités.

L’accompagnement peut aller plus loin : renseignements autour du logement, sur le cadre de vie, sur les dispositifs de garde d’enfants. C’est un lien avec les futurs arrivants qui permet de limiter les incertitudes au déménagement. « Ça rassure de leur dire, par exemple, que l’autoroute est gratuite entre Belfort et Montbéliard lorsqu’ils font leurs recherches d’emploi et qu’ils ne se fient qu’à Google Map », cite Isabelle Gaudey. Autant de bons plans qui facilitent la vie et l’installation.

Aujourd’hui, plus d’une dizaine de conjointes, de conjoints et des professionnels de santé sont accompagnés par ADN Talents. Et Isabelle Gaudey attend même les premiers résultats d’entretiens d’embauche de certains candidats. Pas sans émotions ! L’ADN FC espère accompagner une vingtaine de personnes au cours de cette première année. Pour en bénéficier, les entreprises doivent adhérer à l’agence économique. Si le résultat est au bout de l’accompagnement, elles verseront une prime à l’agence.

En dehors de l’emploi, quels sont les atouts du nord Franche-Comté qu’elles glissent aux futurs Comtois ? « Lorsque vous êtes en ville, vous êtes aussi à deux pas de la nature », apprécie-t-elle, tout d’abord. « Il y en a pour tous les goûts, chez nous », résume-t-elle. Puis d’ajouter : « On va vite dans pas mal d’endroits », relève-t-elle, soulignant la proximité de l’EuroAirport, à 40 minutes, et de la gare TGV, qui conduit à Paris en 2 heures 20.