À Rang, l’entreprise Vermot trace son sillon dans l’univers agricole

Lionel. Mathieu. Thibault. Ils sont trois frères. Et ils dirigent conjointement Vermot, depuis 2019, la société créée par leurs parents, Denis et Geneviève, en 1989. L’histoire commence à Saint-Geoges-Armont, dans le pays de Clerval. Une commune de 125 âmes. Le couple s’installe comme exploitant agricole. Nous sommes dans les années 1970. Ils élèvent des vaches laitières, pour la fromagerie de Clerval. La ferme est à une poignée de kilomètres de l’usine, installée aujourd’hui dans la zone d’activités de Rang, en bordure d’A36. Pas loin des terres de naissances des trois gaillards.

Aux tournants des années 1980, l’élevage évolue. On adopte notamment le principe de la stabulation libre ; les vaches y circulent librement pour manger, boire, se coucher. À force de passer le racleur, Denis Vermot s’aperçoit que le béton de la stabulation glisse. Les vaches se blessent. Le risque est grand d’en perdre une. « Il cherche alors une solution car il s’aperçoit qu’il n’est pas le seul à avoir ce problème », confie Mathieu Vermot, le cadet de la fratrie. Il est en charge de la communication, du marketing et de l’informatique de la société.

Denis Vermot découvre dans les Vosges le principe du rainurage du béton. Il cherche alors une machine pour le faire. Il en trouve une. « Elle n’était pas très efficace », confie Mathieu. Alors, Denis crée sa machine. Plus puissante. Et plus lourde. Donc plus efficace. Mais l’utilisation de cet outil qui s’apparente à un motoculteur est particulièrement pénible. C’est ainsi que nait l’idée de fabriquer une automotrice. Il s’associe avec un fabricant. Et la première machine voit le jour en 1997. Sa petite sœur nait en 1999. Elle est jaune. Elle est ainsi baptisée « J1 ». Les rainures façonnées font 10 à 13 mm de profondeur, 18 mm de large et on compte 60 mm entre chaque rainure.