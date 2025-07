Verdustria, un ovni du développement industriel en milieu rural

Bernard Streit – Verdustria est unique parce qu’elle est née du territoire et pour le territoire. Ce n’est pas une structure descendante, administrative ou technocratique. C’est une agence co-construite entre élus, entrepreneurs et acteurs de terrain, avec un objectif clair : réconcilier industrie, innovation et ruralité. On ne se contente pas de slogans : nous avons mobilisé des entrepreneurs expérimentés pour ouvrir leurs réseaux, partager leurs expertises et accompagner les porteurs de projets. C’est cette alliance entre vision stratégique et enracinement local qui fait toute la différence.