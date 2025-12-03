PUB

A l’instar de l’Etat, l’Urssaf veut redonner figure humaine au service public

La nouvelle de l'Urssaf est ouverte le mardi dans des locaux partagés avec la CPAM et la CAF, rue Stroltz.
La nouvelle de l'Urssaf est ouverte le mardi dans des locaux partagés avec la CPAM et la CAF, rue Stroltz. | © Le Trois P.-Y.R.

L’Urssaf vient d’ouvrir une permanence à Belfort dans des locaux partagés avec la CAF (caisse d’allocation familiales) et la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie). Une façon, au-delà des services numériques, de se remettre à la portée des administrés.

Les sites internet et les applis, c’est bien, mais les contacts en face à face, c’est bien aussi. Voire mieux… C’est en partant de ce constat que l’Urssaf (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) du Territoire de Belfort vient d’étendre à toute la journée du mardi une permanence d’accueil dans des locaux partagés avec la CAF (caisse d’allocations familiales) et la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie), 12 rue Stroltz à Belfort. Cet accueil est ouvert sans rendez-vous tous les mardis de 9 h à 12 h 30, et complète l’ouverture sur rendez-vous les mardis entre 13 h 30 et 16 h.
Elle a été inaugurée ce mardi 2 décembre en présence du préfet, Alain Charrier, d’Isabelle Spagnol, directrice de l’Urssaf Franche-Comté, Valérie Husson, directrice départementale des Finances publiques du Territoire de Belfort, Frédéric Léglise, directeur de la CAF du Territoire de Belfort, et Helga Goguillot, directrice de la CPAM du Territoire de Belfort.
3000 entreprises, 7240 travailleurs indépendants, 4000 particuliers employeurs (par exemple pour des gardes d’enfants ou des travaux ménagers, via le Cesu) et 4200 frontaliers (qui doivent remplir des obligations déclaratives) sont du ressort de l’Urssaf du Territoire de Belfort. Cette permanence est destinée à leur apporter une offre gratuite d’accompagnement aussi bien sur les cotisations que sur les prestations dont ils peuvent bénéficier (par exemple le CPSTI, Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants), ou encore sur l’accompagnement des entreprises en difficulté. Isabelle Spagnol a insisté sur la « qualité du service rendu » : l’objectif de ces permanences du mardi est d’apporter une réponse complète, soit immédiate, soit via une seconde rencontre, aux questions des employeurs et indépendants. Les agents chargés de l’accueil ont ainsi suivi une formation leur permettant d’accueillir l’ensemble des publics et de répondre aussi bien sur des questions sociales que fiscales. Une convention avait ainsi été signée à l’échelon régional entre la direction régionale des finances publiques et la direction régionale de l’Urssaf, afin de mettre en place dans les quatre départements de Franche-Comté un accueil commun : la permanence inaugurée ce mardi en est la concrétisation dans le Territoire de Belfort.

« Tout est affaire de lien »

Le préfet du Territoire de Belfort s’est réjoui de cette démarche : « Tout est affaire de lien », a-t-il souligné au sujet des relations entre les services de l’Etat et les administrés. Il a inscrit cette permanence du mardi dans le même cadre que le maillage des territoires par des Espaces France Service, afin d’accueillir les administrés et de les accompagner dans leurs démarches administratives. Un sixième espace France Services vient ainsi d’ouvrir dans le Territoire de Belfort, à Beaucourt, et un nouvel espace ouvre à Grand-Charmont. « Tout le monde doit être correctement informé de ses droits et de ses devoirs », a-t-il insisté, en relevant que ce devoir d’information relevait des missions de l’Etat. Et en faisant le constat que les outils numériques ne peuvent pas être les seuls moyens d’information des publics : l’incarnation du service public par ses agents répond non seulement aux attentes de personnes peu à l’aide avec les outils informatiques, mais aussi au besoin de contact humain.

