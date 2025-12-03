A l’instar de l’Etat, l’Urssaf veut redonner figure humaine au service public

Les sites internet et les applis, c’est bien, mais les contacts en face à face, c’est bien aussi. Voire mieux… C’est en partant de ce constat que l’Urssaf (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) du Territoire de Belfort vient d’étendre à toute la journée du mardi une permanence d’accueil dans des locaux partagés avec la CAF (caisse d’allocations familiales) et la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie), 12 rue Stroltz à Belfort. Cet accueil est ouvert sans rendez-vous tous les mardis de 9 h à 12 h 30, et complète l’ouverture sur rendez-vous les mardis entre 13 h 30 et 16 h.

Elle a été inaugurée ce mardi 2 décembre en présence du préfet, Alain Charrier, d’Isabelle Spagnol, directrice de l’Urssaf Franche-Comté, Valérie Husson, directrice départementale des Finances publiques du Territoire de Belfort, Frédéric Léglise, directeur de la CAF du Territoire de Belfort, et Helga Goguillot, directrice de la CPAM du Territoire de Belfort.

3000 entreprises, 7240 travailleurs indépendants, 4000 particuliers employeurs (par exemple pour des gardes d’enfants ou des travaux ménagers, via le Cesu) et 4200 frontaliers (qui doivent remplir des obligations déclaratives) sont du ressort de l’Urssaf du Territoire de Belfort. Cette permanence est destinée à leur apporter une offre gratuite d’accompagnement aussi bien sur les cotisations que sur les prestations dont ils peuvent bénéficier (par exemple le CPSTI, Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants), ou encore sur l’accompagnement des entreprises en difficulté. Isabelle Spagnol a insisté sur la « qualité du service rendu » : l’objectif de ces permanences du mardi est d’apporter une réponse complète, soit immédiate, soit via une seconde rencontre, aux questions des employeurs et indépendants. Les agents chargés de l’accueil ont ainsi suivi une formation leur permettant d’accueillir l’ensemble des publics et de répondre aussi bien sur des questions sociales que fiscales. Une convention avait ainsi été signée à l’échelon régional entre la direction régionale des finances publiques et la direction régionale de l’Urssaf, afin de mettre en place dans les quatre départements de Franche-Comté un accueil commun : la permanence inaugurée ce mardi en est la concrétisation dans le Territoire de Belfort.