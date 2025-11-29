PUB

Un nouvel espace France Services à Grand-Charmont

L’enseigne France Service.
L’enseigne France Service| © Le Trois P.-Y.R.
En bref

La préfecture du Doubs annonce l’ouverture de deux nouveaux espaces France Service dans le Doubs : à Grand-Charmont et à Métabief

Deux nouveaux espaces France Service viennent d’être labellisés dans le Doubs : à Grand-Charmont, (au centre Kauffmann au 19 rue de la Libération) et à Métabief (à la mairie, 16 rue du Village). Avec ces deux nouvelles labellisations, le nombre d’espaces France services dans le Doubs sera porté à 32 à compter du 1er janvier 2026 ; leur date d’ouverture n’est pas encore fixée, mais elle aura lieu au plus tard au 31 décembre.
« Depuis fin 2019, le réseau des France services permet de rapprocher les services publics des usagers en offrant à chaque citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, la possibilité d’être accompagné dans ses démarches administratives du quotidien, rappelle la préfecture du Doubs. Les espaces France services permettent de regrouper en un lieu unique, douze services et partenaires de l’État : France titres (aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise), le ministère des Finances publiques (déclaration de revenus, appropriation du prélèvement à la source), le ministère de la Justice (accompagnement de l’usager dans l’accès au droit), le ministère de la Transition écologique (Ma Prime Rénov’) ; l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (Anah), la Caisse primaire d’assurance maladie, la CARSAT (Assurance retraite) ; la Caisse d’allocations familiales ; France Travail ; l’Urssaf ; la Mutualité sociale agricole ; La Poste ; ainsi que de nombreux partenaires locaux (Missions locales, Fédération des Particuliers Employeurs de France…).
Pour plus d’informations : https://www.france-services.gouv.fr/

La carte des espaces France Service dans le Doubs.
La carte des espaces France Service dans le Doubs. | doc préfecture du Doubs

