PUB

Beaucourt accueille le 6e espace France Services du Territoire de Belfort

En bref

L’hôtel de ville de Beaucourt accueille à partir du 24 novembre un espace destiner à aider les usagers dans leurs démarches administratives.

Un nouvel espace France Services ouvre ses portes à Beaucourt à l’hôtel de ville, 8 place Salengro, ce lundi 24 novembre, annonce un communiqué de la préfecture du Territoire de Belfort. France Services sera ouvert à Beaucourt du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, ainsi que le samedi de 9 h 30 à 12 h.

Cet espace offrira aux usagers « un accès simplifié et de proximité à plus de douze services publics essentiels. Ce nouveau lieu (…) s’inscrit dans le cadre du dispositif national France Services, qui vise à garantir à chacun un accès aux services publics et un accompagnement aux démarches administratives à moins de 20 minutes de chez soi ».
Désormais, précise la préfecture, six espaces France Services sont ouverts sur le Territoire de Belfort : à Valdoie, Giromagny, Grandvillars, Belfort, Offemont et Beaucourt.
« L’espace France Services de Beaucourt permet d’effectuer en un seul lieu des démarches liées à la CAF, France Travail, la Caisse des Dépôts, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la Mutualité sociale agricole, l’Assurance maladie, les impôts, la justice, et bien d’autres, précise encore la préfecture. Les usagers bénéficient d’un accompagnement personnalisé par des agents formés, dans un espace moderne et accessible à tous. Cette ouverture renforce l’accès aux services publics, de lutter contre l’éloignement administratif et de garantir à chaque citoyen un appui simple, rapide et efficace au service public ».
France Services est un réseau national qui fédère plus de 2 500 points d’accueil, labellisés pour offrir un service public de qualité, gratuit et sans rendez-vous. Pour en savoir plus : www.france-services.gouv.fr

Pour contacter France Service à Beaucourt : 03 84 58 75 52 franceservices@ville-beaucourt.fr
Site web : https://www.mairie-beaucourt.fr/france-services/

Nos derniers articles

Cédric Perrin, sénateur Les Républicains (LR) du Territoire de Belfort, vice-président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Cédric Perrin : « C’est en reconnaissant la réalité de la guerre et en nous y préparant que nous pourrons l’éviter ! »

Une partie de la classe politique a réagi avec véhémence au discours de Fabien Mandon, chef d’état-major des forces armées, à l’occasion du Congrès des maires de France. Le sénateur Cédric Perrin explique les enjeux.
La cour d'appel de Dijon

A Dijon, le procès en appel d’un meurtre par erreur commis à Besançon en 2020

Trois trafiquants de drogue, condamnés en 2024 pour le meurtre d'un jeune mécanicien pris par erreur pour cible lors d'une guerre des gangs à Besançon, en 2020, sont jugés en appel à partir de ce lundi 24 novembre à Dijon.
Un brochet commun.

Un déclin marqué de poissons d’eaux vives en Bourgogne-Franche-Comté

Pour la Journée Mondiale Pêche, l’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté met en lumière les poissons de la région et rappelle le lien entre humains, rivières et vie aquatique. En 2024, l’Observatoire Régional de la Biodiversité fait état de 1 978 espèces menacées : au moins 10% des espèces recensées en région.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC