Beaucourt accueille le 6e espace France Services du Territoire de Belfort

Un nouvel espace France Services ouvre ses portes à Beaucourt à l’hôtel de ville, 8 place Salengro, ce lundi 24 novembre, annonce un communiqué de la préfecture du Territoire de Belfort. France Services sera ouvert à Beaucourt du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, ainsi que le samedi de 9 h 30 à 12 h.

Cet espace offrira aux usagers « un accès simplifié et de proximité à plus de douze services publics essentiels. Ce nouveau lieu (…) s’inscrit dans le cadre du dispositif national France Services, qui vise à garantir à chacun un accès aux services publics et un accompagnement aux démarches administratives à moins de 20 minutes de chez soi ».

Désormais, précise la préfecture, six espaces France Services sont ouverts sur le Territoire de Belfort : à Valdoie, Giromagny, Grandvillars, Belfort, Offemont et Beaucourt.

« L’espace France Services de Beaucourt permet d’effectuer en un seul lieu des démarches liées à la CAF, France Travail, la Caisse des Dépôts, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la Mutualité sociale agricole, l’Assurance maladie, les impôts, la justice, et bien d’autres, précise encore la préfecture. Les usagers bénéficient d’un accompagnement personnalisé par des agents formés, dans un espace moderne et accessible à tous. Cette ouverture renforce l’accès aux services publics, de lutter contre l’éloignement administratif et de garantir à chaque citoyen un appui simple, rapide et efficace au service public ».

France Services est un réseau national qui fédère plus de 2 500 points d’accueil, labellisés pour offrir un service public de qualité, gratuit et sans rendez-vous. Pour en savoir plus : www.france-services.gouv.fr

Pour contacter France Service à Beaucourt : 03 84 58 75 52 franceservices@ville-beaucourt.fr

Site web : https://www.mairie-beaucourt.fr/france-services/