À Belfort, ce syndicat des Finances publiques alerte sur l’érosion du service public

En 2023, 2,5 millions de contribuables ont fréquenté un guichet de la DGFIP pendant la campagne déclarative. Le service a aussi enregistré 13 millions d’appels sur la même période, selon les chiffres du syndicat. À Belfort, les horaires ont été étendus pour mieux répondre à la demande des usagers (lire notre article). Une initiative saluée, mais coûteuse humainement. « À Solidaires, nous sommes pour l’ouverture maximale, mais rajoutons des agents. Arrêtons les économies à tout va. »

La logique d’économie budgétaire, va jusqu’aux outils de base, relate le secrétaire. Le guide fiscal imprimé, longtemps indispensable à chaque agent, est désormais « distribué au compte-goutte ». « Cette année, seuls 13 exemplaires ont été envoyés dans le département. Avant, chacun en avait un sous le bras. Tout est numérisé, certes, mais ce n’est pas pareil. »

Pour le syndicat, ces coupes ont des conséquences directes sur la qualité du service. « On dit que tout est fluide, mais c’est la catastrophe derrière. La qualité des réponses en pâtit car il faut aller vite, les agents sont moins formés. » Ce que revendique Solidaires, c’est un renforcement du service public : « On veut que les collègues soient formés, bien rémunérés, qu’ils puissent travailler dans de bonnes conditions. On veut développer le plus possible le service public, avec du recrutement. Car le service public, c’est le seul service de ceux qui n’ont rien. »