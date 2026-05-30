40 ans de l’Esta : qui sont ces jeunes qui étudient dans cette école ?

Cela fait trois ans que Timéo étudie à l’Esta. Après un bac général à Héricourt, vient le moment de faire un choix sur Parcoursup. « J’ai hésité avec une école de commerce. Mais, je sentais qu’il y avait ce côté technique, qui allait me manquer », se souvient l’étudiant. Avec un père ingénieur et une sœur en école de commerce, le parfait mélange pour lui était l’Esta.

« Les deux premières années, c’est un peu une prépa intégrée. Là justement c’est très général, il n’y a pas mal de pas mal de choses », développe Timéo. Durant ces deux années, les étudiants effectuent des stages. La première année Timéo a fait un stage de deux mois en production : « Quand on sort du bac, on n’a pas forcément l’image d’une entreprise et de comment c’est de bosser en tant qu’ouvrier. » En troisième année, les étudiants partent pour un séjour à l’étranger. L’objectif ? Développer leur capacité en anglais. L’étudiant a pris l’avion direction Bali pour une expérience dans le domaine du management de villas.

En rentrant, Timéo a dû préciser son avenir. Comme les autres étudiants de sa promotion, il a dû choisir une spécialité entre : énergie +, industrie 4.0, chimie-biotech, digital. « J’ai pris industrie 4.0. C’est celui qui m’intéressait le plus par rapport à là où je voudrais aller faire mon alternance. » Durant sa cinquième et quatrième année, Timéo a la possibilité de faire un parcours en alternance.