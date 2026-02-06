14,4 % de frontaliers dans le Doubs, 8 % dans le Territoire de Belfort

L’Urssaf publie sa troisième étude sur les frontaliers en Suisse. Cette étude porte en fait sur les frontaliers qui ont opté pour la sécurité sociale française et non pour la « Lamal », l’assurance sociale suisse. Depuis 2014, les frontaliers peuvent choisir entre l’une et l’autre, dans les trois mois suivant leur embauche en Suisse. L’Urssaf collecte leurs cotisations, établies à partir de leur revenu fiscal de référence. Les données publiées par l’Urssaf ne portent doncs que sur ceux qui ont opté pour la sécurité sociale française et les retraités qui continuent à cotiser pour la maladie en France.

Au total, la Suisse accueille 234 000 frontaliers français (selon l’Office fédéral suisse de la statistique), et 64 % ont opté pour la sécurité sociale française, soit 149 000 frontaliers. Ce chiffre est en baisse : en 2021, 79 % (soit 157 000 frontaliers) optaient pour la sécurité sociale. EN 2024, ils étaient encore 68 % (152 000).