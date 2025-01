Voitures électriques : 2025, une année cruciale pour l’Europe

Il va pourtant falloir accélérer: les normes européennes d’émissions de CO2 ont été renforcées le 1er janvier et les constructeurs automobiles risquent de lourdes amendes s’ils ne vendent pas plus de 20% de modèles électriques. 2025 est « une année charnière », a souligné mardi l’analyste Alexandre Marian de AlixPartners. Il faudra notamment observer les ventes des nouveaux modèles électriques compacts, souligne-t-il.

Depuis vendredi, la Renault 5, la Citroën C3, la Hyundai Inster, la Ford Puma ou encore la Toyota Urban Cruiser se contestent les faveurs des visiteurs du salon de l’automobile de Bruxelles, qui ouvre l’année. Affichés entre 20 000 et 30 000 euros, avec des autonomies moyennes, entre 300 et 400 kilomètres, ces petits modèles polyvalents doivent convaincre les classes moyennes de passer à l’électrique, en ville comme à la campagne. Le N°2 européen Stellantis a indiqué qu’il avait changé de politique commerciale pour pousser ses concessionnaires à atteindre un certain niveau de ventes électriques et augmenté un peu les prix des voitures à essence pour compenser des baisses sur les modèles électriques.