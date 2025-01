Valentigney : avec 40 emplois supprimés, F2J Japy face à la crise automobile

Depuis près de 15 ans, l’entreprise se débat dans l’univers automobile et subit ses multiples crises. Le groupe industriel F2J a racheté la société Peugeot Japy en 2020 (lire notre article), alors que la société était en redressement judiciaire ; à l’époque, Peugeot Japy, qui appartenait alors au groupe Farinia, ne travaille plus que pour le constructeur automobile qui n’est encore que PSA, après la perte de marchés avec Bosch et General Motor. Aujourd’hui, « il faut sortir de l’automobile », valide le directeur, précisant que ce marché était déjà concurrentiel, mais que c’est de pire en pire. Les offres françaises ne pèsent plus grand-chose face aux propositions des pays low cost. « On ne peut pas lutter », glisse-t-il.

F2J Japy engage un projet de diversification. Ce n’est aujourd’hui qu’une poignée de pourcents du chiffre d’affaires. L’entreprise fournit des pièces pour un machiniste agricole, en Alsace. Elle produit aussi des châssis, en mécano-soudure, pour des générateurs hydrogène, pour un opérateur de région parisienne. Thibault Coeurdacier fonde beaucoup d’espoir dans ses pistes de diversification, mais elles prennent du temps. « L’hydrogène peine à démarrer, mais il démarrera, surtout sur des équipements comme les nôtres », estime-t-il. Cette diversification vers l’hydrogène s’appuie sur la décarbonation de l’industrie, plus prometteuse actuellement que la mobilité. D’autres pistes sont à l’étude. « En tant que spécialiste de l’usinage, nous n’avons aucune limite, assure le directeur, qui rappelle que l’entreprise travaille pour un secteur exigeant, celui de l’automobile. Notre particularité : nous savons usiner et assembler. Nous pouvons faire des modules complets. »

En 2000, la société comptait plus de 600 employés. En 2018, il n’était déjà plus que 300. Sur les huit dernières années, l’entreprise a connu six plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). En ce début d’année 2025, on compte 102 salariés. Ils ne seront qu’une soixantaine dans six mois. 10 fois moins de salariés en 25 ans. Une donnée vertigineuse à l’image des mutations de l’industrie automobile.