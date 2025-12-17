Stellantis : Robert Peugeot choisi pour représenter la famille Peugeot

(AFP)
Robert Peugeot, 75 ans, « exercera à compter du printemps 2026 un dernier mandat de deux ans au sein du conseil de surveillance » de Stellantis et « en assurera la vice-présidence », précise mercredi le communiqué du groupe familial. Le renouvellement interviendra à partir de l’assemblée générale au printemps de Stellantis, né de la fusion entre PSA, Fiat et Chrysler, précise-t-il.
Le groupe familial justifie ce choix de la continuité par « la prise en compte (du) contexte de changement à la direction générale et d’évolution du conseil d’administration de Stellantis ». Stellantis a un nouveau directeur général depuis cet été, l’Italien Antonio Filosa, qui pilote le groupe franco-italo-américain depuis les Etats-Unis.
L’autre candidat était Xavier Peugeot, 61 ans, cousin germain de Robert. Xavier Peugeot dirige depuis 2025 la marque DS – créée à partir du haut de gamme de Citroën en 2014, mais à la peine – après avoir été à la tête de la très profitable branche véhicules utilitaires. Il a effectué la plus grande partie de sa carrière chez PSA.
Au 30 juin 2025, le capital de Stellantis était détenu à 14,9% par Exor, holding de la famille Agnelli (les fondateurs du constructeur Fiat), 7,6% par la famille Peugeot, 6,4% par l’Etat français via la banque publique d’investissement Bpifrance, 1,6% par le chinois Dong Feng Motors et 1,8% par les salariés, indique Stellantis. Le reste (un peu moins de 68%) est du flottant en Bourse. Au sein du conseil d’administration, Robert Peugeot est donc vice-président, aux côté du président, John Elkann (famille Agnelli).