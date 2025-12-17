Stellantis : Robert Peugeot choisi pour représenter la famille Peugeot

Au 30 juin 2025, le capital de Stellantis était détenu à 14,9% par Exor, holding de la famille Agnelli (les fondateurs du constructeur Fiat), 7,6% par la famille Peugeot, 6,4% par l’Etat français via la banque publique d’investissement Bpifrance, 1,6% par le chinois Dong Feng Motors et 1,8% par les salariés, indique Stellantis. Le reste (un peu moins de 68%) est du flottant en Bourse. Au sein du conseil d’administration, Robert Peugeot est donc vice-président, aux côté du président, John Elkann (famille Agnelli).