Stellantis rappelle 636 000 voitures équipées de moteurs 1.5 BlueHDi

Produits entre 2017 et 2023, ces modèles rencontrent des problèmes liés à la chaîne d’arbre à cames, un élément essentiel du moteur qui régule l’ouverture et la fermeture des soupapes d’admission et d’échappement. 636 000 véhicules vont être progressivement rappelés en France et d’autres dans les pays européens où ces mêmes véhicules ont été vendus.

Le petit moteur 1.5 BlueHDI (appelé « DV5 ») équipe des dizaines de modèles de grande diffusion dont les Citroën C3, C4, les Opel Corsa, Mokka, et les Peugeot 208, 2008, 308. La grogne montait parmi les propriétaires de ces véhicules. Des claquements ou bruits de cigales dans le moteur ont pu se transformer en casse de soupapes ou, pire, en casse moteur. Les propriétaires concernés seront contactés par le constructeur.