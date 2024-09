Stellantis plonge en Bourse après la révision à la baisse de son objectif de marge

Les prévisions de ventes annuelles ont été abaissées au niveau du marché, et la compétition est de plus en plus dure avec une “augmentation de l’offre” et “une concurrence chinoise accrue”, indique la direction de Stellantis dans le communiqué. Le groupe vise désormais une marge opérationnelle pour l’année 2024 entre 5,5% et 7% contre “deux chiffres” auparavant.