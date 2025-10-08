Stellantis nomme de nouveaux membres de son équipe dirigeante

Francesco Ciancia était depuis 2022 responsable des unités de production des fourgons chez Mercedes-Benz. Il avait précédemment fait ses armes chez Fiat Chrysler Automobiles et Stellantis à partir de 2001, comme directeur d’usine en Serbie ou responsable de la production pour l’Amérique latine, détaille Stellantis dans le communiqué de presse. Il prendra ses fonctions le 1er novembre en remplacement d’Arnaud Deboeuf, qui quittera l’entreprise.

« Son nouveau rôle de responsable mondial du manufacturing sera essentiel à notre succès futur, alors que nous nous efforçons sans relâche d’améliorer la cohérence, l’efficacité et la compétitivité de nos processus de production à l’échelle mondiale », a commenté dans le communiqué Antonio Filosa.

Emanuele Cappellano, qui était jusqu’à présent à la tête de la région Amérique du Sud – continent où Stellantis domine le marché – devient responsable de la région Europe élargie et des marques européennes, en plus de son rôle actuel à la tête de l’unité véhicules utilitaires Stellantis Pro One. Jean-Philippe Imparato devient directeur général de Maserati.