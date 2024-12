Stellantis : Manuel Gentile, nouveau directeur de l’usine de Sochaux

Manuel Gentile est le nouveau directeur de l’usine Stellantis de Sochaux annonce le site, ce lundi soir. Il remplace Christophe Montavon, en poste depuis 2021. Il devient directeur du cluster Upper Enlarged Europe, « qui regroupe les huit sites produisant des véhicules du segment supérieur : Rüsselsheim et Eisenach en Allemagne ; Cassino, Melfi et Pomigliano en Italie ; Mulhouse, Rennes et Sochaux en France ». Christophe Montavon remplace Stéphane Dubs, auparavant directeur de Sochaux. Il va, pour sa part, intégrer la direction des achats et de la qualité des fournisseurs.