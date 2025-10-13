Stellantis : la CFE-CGC dénonce une gouvernance de plus en plus italienne

« Le malaise est perceptible parmi les salariés français.» Dans un communiqué daté du 9 octobre, la CFE-CGC de Stellantis, syndicat des cadres exprime sa « profonde préoccupation » face aux récentes nominations dans l’équipe dirigeante du groupe automobile (lire ici). Ces mouvements confirment, selon lui, « un déséquilibre croissant entre les héritiers de PSA et les nouveaux venus issus de l’ex-Fiat Chrysler (FCA) ».

La confédération évoque un « recentrage autour du clan italo-brésilien » et voit dans ces décisions « une révolution de palais marquant la fin de l’ère Tavares », sous l’impulsion du nouveau directeur général Antonio Filosa, « Napolitain et ancien dirigeant de FCA en Amérique latine ».

Pour la CFE-CGC, cette recomposition du pouvoir interne marginalise l’ingénierie française et menace l’équilibre issu de la fusion PSA/FCA. Le syndicat redoute qu’elle n’affecte la stratégie industrielle du groupe et le développement de futurs véhicules en Europe et en France.