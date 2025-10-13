PUB
,

Stellantis : la CFE-CGC dénonce une gouvernance de plus en plus italienne

Antonio Filosa, nouveau directeur général de Stellantis (à droite) avec John Elkann,président de Stellantis.
Antonio Filosa, nouveau directeur général de Stellantis (à droite) avec John Elkann,président de Stellantis. | ©Stellantis

Le syndicat des cadres alerte sur une marginalisation de l’expérience française au sein du groupe automobile, après une série de nominations jugées déséquilibrées cette semaine.

« Le malaise est perceptible parmi les salariés français.» Dans un communiqué daté du 9 octobre, la CFE-CGC de Stellantis,  syndicat des cadres exprime sa « profonde préoccupation » face aux récentes nominations dans l’équipe dirigeante du groupe automobile (lire ici). Ces mouvements confirment, selon lui, « un déséquilibre croissant entre les héritiers de PSA et les nouveaux venus issus de l’ex-Fiat Chrysler (FCA) ».

La confédération évoque un « recentrage autour du clan italo-brésilien » et voit dans ces décisions « une révolution de palais marquant la fin de l’ère Tavares », sous l’impulsion du nouveau directeur général Antonio Filosa, « Napolitain et ancien dirigeant de FCA en Amérique latine ».

Pour la CFE-CGC, cette recomposition du pouvoir interne marginalise l’ingénierie française et menace l’équilibre issu de la fusion PSA/FCA. Le syndicat redoute qu’elle n’affecte la stratégie industrielle du groupe et le développement de futurs véhicules en Europe et en France.

Surcapacité en Europe ?

Il s’inquiète aussi des déclarations du directeur général sur la « surcapacité de production en Europe », redoutant que « certaines usines françaises ou européennes puissent devenir la variable d’ajustement du futur plan stratégique »

La CFE-CGC appelle à « une clarification rapide de la stratégie industrielle future » et à « une représentation équilibrée des différentes cultures fondatrices du groupe ». « Les salariés ne doivent pas devenir les spectateurs impuissants d’une recomposition du pouvoir qui marginalise l’expérience française », concluent Laurent Oechsel et Frédéric Vanryssel, délégués syndicaux centraux CFE-CGC.

À Sochaux, la CGT aussi vent debout... contre le transfert des chauffeurs

Lors d’un CSE extraordinaire le 9 octobre, la CGT du site de Sochaux a vivement critiqué le « projet d’adaptation des activités de transport Drive 4 You », qui prévoit de transférer les 152 conducteurs poids lourds de Stellantis, dont 50 à Sochaux, vers cette filiale du groupe. Objectif : les faire passer sous la convention collective du transport routier.

Selon le syndicat, « contrairement aux arguments de la direction, ce projet n’a rien de social ». Il permettrait surtout de « faire rouler bien plus longtemps tous les camions » — jusqu’à 50 voire 56 heures par semaine — tout en réduisant les coûts. À volumes équivalents, la CGT estime que la direction pourrait ainsi « supprimer plus d’un quart du personnel conducteur » et « économiser des millions d’euros chaque année » en supprimant plusieurs primes, dont le treizième mois et la prime de détachement longue durée.

« Rouler plus pour gagner moins », résume la CGT, qui a rendu un avis défavorable et demande l’abandon du projet.

Nos derniers articles

,
Notre magazine consacré au FC Sochaux-Montbéliard est le 15e de nos hors-séries. | © Le Trois P.-Y.R.

« Le FC Sochaux-Montbéliard, une entreprise franc-comtoise » : le nouveau hors-série du Trois

Un club de football, ce sont des matches et des résultats sportifs. Mais pas seulement : ce sont aussi des bilans et des résultats financiers. Le hors-série que nous venons de finaliser traite du FCSM sous l’angle entrepreneurial.
Promenade du parc Micaud, à Besançon.

Parcs, jardins et forêts urbaines : l’enjeu de la nature en ville

Lundi 6 octobre, c'était la Journée mondiale de l’habitat, l’occasion de parler des villes durables et inclusives. Un Français sur deux n’a pas d’espace vert à moins de cinq minutes de chez lui. Jardins, parcs ou berges aménagées, les villes cherchent à rapprocher la nature du quotidien de leurs habitants.
,
Benjamin Gomel, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.

Coupe de France : le FC Sochaux s’impose 6 buts à 0 contre Audincourt

Le FC Sochaux-Montbéliard a remporté son 5e tour de Coupe de France, ce samedi 11 octobre, contre l’AS Audincourt, qui joue trois divisions en dessous. Le score est sans appel : 6 buts à 0.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC