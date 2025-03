Stellantis et Safran en tête des dépots de brevets en France

Le groupe de cosmétiques L’Oréal occupe la troisième place du classement, derrière Stellantis et Safran, avec 740 demandes. Suivent l’équipementier automobile Valeo et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), qui reculent tous deux une place par rapport à 2023. Les transports restent les plus représentés dans le top 10, avec Renault (6e), Airbus (8e), Thalès (9e) et Michelin (10e). Cela reflète le dynamisme de l’innovation dans ce secteur, qui représente un tiers (32%) des demandes de brevets déposées en 2024, devant le numérique (19%) et l’énergie (17%).