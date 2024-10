Stellantis en quête du successeur de Carlos Tavares, qui va partir début 2026

“Afin de simplifier et d’améliorer la performance de son organisation dans un environnement mondial turbulent”, le groupe franco-italo-américain a procédé à “des changements organisationnels ciblés qui entrent en vigueur immédiatement au sein de son équipe managériale”, précise-t-il dans un communiqué.

Il s’agit, poursuit-il, de “recentrer la société sur ses principales priorités opérationnelles et de s’attaquer avec détermination aux défis mondiaux auxquels le secteur automobile est confronté”. Le groupe a notamment nommé Doug Ostermann, jusqu’à présent directeur des opérations en Chine, au poste de directeur financier où il remplace Natalie Knight. Cette dernière, précise Stellantis dans un communiqué, va quitter le groupe. Autre départ, celui d’Uwe Hochgeschurtz qui dirigeait la région Europe.

C’est Jean-Michel Imparato qui prend la suite. Par ailleurs, Antonio Filosa remplace Carlos Zarlenga – sa prochaine affectation sera annoncée ultérieurement – au poste de directeur des opérations pour l’Amérique du Nord, tout en conservant ses fonctions actuelles de patron de la marque Jeep. Le groupe a également décidé de rattacher la gestion de ses approvisionnements à la direction industrielle, et plus à celle des achats “pour davantage de performance commerciale”. “Dans cette période de transformation darwinienne pour l’industrie automobile, notre devoir et notre responsabilité éthique sont de nous adapter et de nous préparer pour l’avenir, mieux et plus rapidement que nos concurrents, afin d’offrir à nos clients une mobilité propre, sûre et abordable”, a relevé M. Tavares.

De son côté, John Elkann, président du conseil d’administration, a assuré du soutien “unanime” des administrateurs envers M. Tavares et la redistribution des rôles opérée. “Nous sommes convaincus que ces étapes de simplification de notre organisation renforceront notre équipe de direction dans ses efforts pour rétablir les performances de la société à des niveaux de référence dans son secteur”, a-t-il relevé.