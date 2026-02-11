Stellantis : des négociations salariales marquées par la crise automobile

C’est dans ce contexte que doit se clôturer les négociations annuelles obligatoires (NAO) de Stellantis France. La dernière rencontre se déroule ce jeudi 12 février, à parti de 14 h. Un contexte peu propice aux négociations. Un contexte que Jean-Luc Ternet, de la CFTC, « appréhende » particulièrement. Les inquiétudes des salariés sont fortes, confie-t-il. La perte de confiance est importante.

« Cette annonce (du report de charges, NDLR) a une semaine des NAO n’est pas anodine », en sourit, amer, Benoit Vernier. Il ne croit pas au hasard du calendrier. « Les 22 milliards sont des jeux d’écritures financières, estime Jérôme Boussard, de la CGT. Et ce n’est jamais en faveur des salariés. » D’ajouter : « Ils vont nous sortir les mouchoirs. »

La marge de manœuvre va donc être réduite pour les organisations syndicales, d’autant plus que le taux d’inflation se situe à 0,7 %. Et c’est le maître-étalon de la direction pour formuler ses propositions. « Ça va être compliqué de négocier », admettent plusieurs organisations. Benoît Vernier fait remarquer que l’inflation sur les produits de premières nécessités est plutôt de 1,7 % et qu’il faut en tenir compte. D’ajouter encore : « Dans ce contexte anxiogène, il ne faut pas perdre les équipes. »

La CGT a fait passer un questionnaire autour des salaires dans l’usine. Elle a reçu un millier de réponses indique Jérôme Boussard. « Les gens estime qu’il manque 390 euros sur le bulletin de salaire pour vivre. »

La CFTC et la CFE-CGC demandent une enveloppe générale de 2,5 %, avec une augmentation pour tout le monde. Réponse en soirée de jeudi ou dans la nuit de jeudi à vendredi.