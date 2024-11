Stellantis confirme aux syndicats qu’il n’y aura pas de fermeture d’usines à court terme en France

À Poissy (Yvelines), les SUV DS3 Crossback et Opel Mokka restent produits et n’en sont qu’à la “moitié de leur carrière”, a indiqué une source au sein du groupe. Avec un nouveau cycle de 4 ans, cela pourrait laisser espérer une activité jusqu’en 2029. Les salariés du site de Douvrin (Pas-de-Calais), qui fabrique des moteurs thermiques et dont le sort inquiète, seront transférés progressivement vers l’usine de batteries voisine d’ACC, la coentreprise de Stellanits.