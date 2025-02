Stellantis : bientôt des voitures autonomes sur le marché

Déjà proposée par Mercedes et BMW, cette technologie de conduite automatisée est testée aux États-Unis et en Italie et « prête à être déployée » par Stellantis, selon les réglementations locales, a indiqué vendredi à des journalistes Doug Wellman, directeur des aides à la conduite (ADAS) pour le groupe.

La technologie est développée pour les plateformes Medium et Large de Stellantis, a précisé M. Wellman, soit des véhicules allant du Peugeot 3008 au Jeep Wagoneer S. Mais le groupe doit encore indiquer quels véhicules parmi ses quinze marques bénéficieront les premiers de cette technologie, et à quel coût.

En Allemagne, BMW comme Mercedes la proposent en option autour de 6.000 euros sur leurs vaisseaux amiraux, les Série 7 et Classe S. Cette dernière permettra dès le printemps 2025 de monter à 95 km/h les yeux fermés. Ce dispositif d’autonomie de niveau 3 (sur une échelle allant jusqu’au niveau 5, où il n’y pas plus de volant) est notamment pensé pour les embouteillages sur les voies rapides, même de nuit ou sous la pluie.