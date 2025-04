Stellantis a livré moins de véhicules début 2025

Il avait publié en janvier un bénéfice net en forte baisse sur l’année 2024, à 5,5 milliards d’euros (-70%), pour une marge opérationnelle de 5,5%. Stellantis était resté évasif sur ses prévisions pour 2025, annonçant « une croissance positive du chiffre d’affaires avec une marge opérationnelle courante à « un chiffre » », et un vrai rétablissement à partir du second semestre. Après l’annonce de nouveaux droits de douane par Donald Trump, le constructeur a annoncé la semaine dernière une « pause » de plusieurs semaines de ses usines Jeep de Toluca (2 700 salariés au Mexique) et Chrysler de Windsor (4 000 salariés au Canada) et prévoit aussi ralentir la cadence dans quatre usines de pièces aux Etats-Unis.