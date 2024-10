Stellantis : 5 personnes écrouées après des vols de voitures à Sochaux et Mulhouse

Le cerveau, un homme de 62 ans, était déjà mis en examen dans une première affaire de vols de voitures à l’usine remontant à 2018. Les voleurs, qui avaient des complices au sein des usines, utilisaient un badge de salarié du site pour faire sortir, via un parking relais, un ou deux véhicules, a exposé le parquet. “C’était presque invisible tant il y a de véhicules en transit et en attente sur le site”. Entre début 2022 et juillet 2024, date des derniers vols identifiés, plus de 75 véhicules ont été soustraits, des Peugeot 3008, 208 et 308.