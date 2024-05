Sochaux : un ex-intérimaire condamné pour des incendies de véhicules à Stellantis

L’homme de 23 ans, qui n’a pas su expliquer son geste, a été reconnu coupable jeudi de “dégradation par moyens dangereux pour les personnes, après entrée par ruse, et tentative de vol aggravé” par le tribunal correctionnel, conformément aux réquisitions du procureur Frédéric Muyle. Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 février 2023 (lire notre article), il était entré seul et alcoolisé sur le site de Stellantis à Sochaux avec son badge d’intérimaire. Il avait mis le feu à plusieurs voitures neuves stationnées sur un grand parking extérieur et l’incendie avait “complétement détruit 40 véhicules”, a précisé M. Muyle à l’AFP.